Dsm-firmenich is van Amerikaans kartelonderzoek af

MAASTRICHT (ANP) - Dsm-firmenich is van een Amerikaans onderzoek naar mogelijke kartelvorming af. Het ministerie van Justitie van de Verenigde Staten heeft het gezondheids- en voedingsbedrijf onlangs gemeld dit onderzoek te sluiten, schrijft het Zwitsers-Nederlandse bedrijf in zijn jaarverslag.

In maart 2023 deden autoriteiten in Frankrijk, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk invallen in kantoren van het Zwitserse Firmenich. Het was onderdeel van een breder onderzoek naar meerdere bedrijven die geurstoffen maken voor bijvoorbeeld parfums, zeep of cosmetica. Volgens de Europese Commissie waren er zorgen over concurrentievervalsing. In de VS werd het bedrijf gedagvaard.

Firmenich fuseerde later in 2023 met speciaalchemiebedrijf DSM. Het Zwitsers-Nederlandse fusiebedrijf meldt in zijn jaarverslag over 2025 dat toezichthouders in andere landen ook onderzoeken openden naar mogelijke concurrentievervalsing. Daarover schrijft het bedrijf geen verdere updates te kunnen geven.