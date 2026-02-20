ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Hoogste toren basiliek Sagrada Familia af, maar bouw gaat door

Samenleving
door anp
vrijdag, 20 februari 2026 om 12:55
anp200226114 1
BARCELONA (ANP/AFP) - Met de voltooiing van het kruis op de Jezus Christus-toren van de beroemde basiliek Sagrada Família in Barcelona bereikt het bouwwerk zijn hoogste punt. Een enorme kraan heeft de laatste onderdelen van het kruis naar boven getakeld. Daarmee is de centrale toren van de basiliek 172,5 meter hoog.
De vrome rooms-katholieke architect Antoni Gaudí (1852-1926) zou niet hebben gewild dat de toren hoger werd dan "Gods schepping" in de omgeving, de 177 meter hoge berg Montjuïc.
De Sagrada Família is het beroemdste bouwwerk in aanbouw. In 1882 werd de eerste steen gelegd en sindsdien wordt er vrijwel onafgebroken aan gewerkt. Alleen tijdens de Spaanse Burgeroorlog in de jaren dertig lag de bouw stil. Het was de bedoeling dat de basiliek dit jaar af zou zijn, maar er is vertraging opgetreden. De hoofdingang, de Gloriefaçade genoemd, moet nog worden gebouwd en zou pas over tien jaar af zijn. Over de plannen voor de hoofdingang zijn conflicten met omwonenden.
loading

POPULAIR NIEUWS

174000265_m

Deze 8 klachten kunnen vroege signalen van longkanker zijn

106507871-15573629-image-a-1_1771499624526

Taliban: Mannen mogen slaan, zolang er niets breekt

anp190226149 1

Advocatenpaar Knoops beschuldigd van dure wanprestatie door ex-cliënt

ANP-549708371

Heeft Dilan Yesilgöz haar studie ook niet afgemaakt?

anp200226031 1

Russische gevechtsvliegtuigen gespot bij Alaska

justitieminister yesilgoz wil rutte opvolgen1689127722

Groot deel van VVD-kiezers nu al negatief over nieuw kabinet

Loading