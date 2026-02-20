Hoogste toren basiliek Sagrada Familia af, maar bouw gaat door

BARCELONA (ANP/AFP) - Met de voltooiing van het kruis op de Jezus Christus-toren van de beroemde basiliek Sagrada Família in Barcelona bereikt het bouwwerk zijn hoogste punt. Een enorme kraan heeft de laatste onderdelen van het kruis naar boven getakeld. Daarmee is de centrale toren van de basiliek 172,5 meter hoog.

De vrome rooms-katholieke architect Antoni Gaudí (1852-1926) zou niet hebben gewild dat de toren hoger werd dan "Gods schepping" in de omgeving, de 177 meter hoge berg Montjuïc.

De Sagrada Família is het beroemdste bouwwerk in aanbouw. In 1882 werd de eerste steen gelegd en sindsdien wordt er vrijwel onafgebroken aan gewerkt. Alleen tijdens de Spaanse Burgeroorlog in de jaren dertig lag de bouw stil. Het was de bedoeling dat de basiliek dit jaar af zou zijn, maar er is vertraging opgetreden. De hoofdingang, de Gloriefaçade genoemd, moet nog worden gebouwd en zou pas over tien jaar af zijn. Over de plannen voor de hoofdingang zijn conflicten met omwonenden.