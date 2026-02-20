ECONOMIE
EU-lidstaten nog niet eens over 20e sanctiepakket tegen Rusland

Samenleving
door anp
vrijdag, 20 februari 2026 om 13:08
anp200226118 1
BRUSSEL (ANP) - EU-lidstaten zijn het vrijdag nog niet eens geworden over het twintigste sanctiepakket tegen Rusland, laten EU-bronnen weten. Daarmee slinkt de kans dat een goedgekeurd pakket volgende week kan worden gepresenteerd, als wordt stilgestaan bij vier jaar oorlog in Oekraïne.
In het weekend wordt verder onderhandeld door ambassadeurs. EU-buitenlandchef Kaja Kallas zegt maandag een akkoord over het pakket te verwachten, als de buitenlandministers bij elkaar komen.
In het nieuw voorgestelde sanctiepakket van de Europese Commissie staat onder meer een importverbod op Russische olie per schip. Hongarije en Slowakije zijn als grote importeurs van Russische energie notoire dwarsliggers bij de sanctiepakketten. Voor het aannemen van het sanctiepakket is instemming van alle lidstaten nodig.
Voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen is maandag in Oekraïne voor een herdenking van de inval. Voorzitter van de EU-leiders António Costa is dinsdag met hetzelfde doel in Oekraïne.
