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George Clooney en gezin op de vlucht voor Franse natuurbranden

Beroemd
door Désirée du Roy
donderdag, 30 juli 2026 om 8:32
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George Clooney en zijn vrouw Amal hebben hun huis in Frankrijk moeten evacueren vanwege een natuurbrand in de buurt. Dat meldt onder meer het tijdschrift People. De Amerikaanse filmster heeft sinds kort een Frans paspoort en woont met zijn gezin in Brignoles. Hun huis ligt in een van de vele regio's waar branden woeden.
Honderden mensen moesten worden geëvacueerd nadat dichtbij Brignoles een brand was uitgebroken. Volgens een vertegenwoordiger van Clooney heeft de acteur een brief aan de burgemeester gestuurd. "We hebben op dit moment geen idee of ons mooie huis dit vreselijke moment zal doorstaan", staat onder meer in de brief. "We hopen dat u en de inwoners van onze stad veilig zijn, en Amal en ik willen onderstrepen dat we - wat er ook met ons dorp gebeurt - deel uitmaken van deze gemeenschap en zullen bijdragen aan het herstel ervan. We houden van Brignoles en van de vrienden die er wonen."
Clooney kocht zijn woning in Frankrijk in 2021. Eind vorig jaar kregen hij, zijn vrouw en hun kinderen de Franse nationaliteit.

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