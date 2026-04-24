Duits bedrijfsleven even somber als tijdens coronapandemie

MÜNCHEN (ANP) - De omstandigheden voor Duitse bedrijven zijn in april aanzienlijk verslechterd, meldt onderzoeksinstituut Ifo op basis van zijn maandelijkse enquête onder ondernemers. Een graadmeter voor het ondernemersvertrouwen in Duitsland zakte tot het laagste niveau sinds de coronapandemie.

De Ifo-index kwam in april uit op een stand van 84,4 punten. Dat is de laagste stand sinds mei 2020, toen bedrijven kampten met maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. "De Duitse economie wordt hard geraakt door de Irancrisis", schrijft president Clemens Fuest van het Ifo-instituut.

In de omvangrijke Duitse industrie zijn vooral chemiebedrijven negatiever geworden. De verstoorde aanvoer van olie en gas uit het Midden-Oosten raakt hen dubbel, omdat ze veel energie nodig hebben en olie als grondstof gebruiken. In de dienstensector staan vooral transportondernemingen onder druk door de hoge brandstofprijzen. "De vooruitzichten zijn daar somber", aldus Fuest.