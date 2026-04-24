Duits bedrijfsleven even somber als tijdens coronapandemie

Economie
door anp
vrijdag, 24 april 2026 om 11:45
anp240426083 1
MÜNCHEN (ANP) - De omstandigheden voor Duitse bedrijven zijn in april aanzienlijk verslechterd, meldt onderzoeksinstituut Ifo op basis van zijn maandelijkse enquête onder ondernemers. Een graadmeter voor het ondernemersvertrouwen in Duitsland zakte tot het laagste niveau sinds de coronapandemie.
De Ifo-index kwam in april uit op een stand van 84,4 punten. Dat is de laagste stand sinds mei 2020, toen bedrijven kampten met maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. "De Duitse economie wordt hard geraakt door de Irancrisis", schrijft president Clemens Fuest van het Ifo-instituut.
In de omvangrijke Duitse industrie zijn vooral chemiebedrijven negatiever geworden. De verstoorde aanvoer van olie en gas uit het Midden-Oosten raakt hen dubbel, omdat ze veel energie nodig hebben en olie als grondstof gebruiken. In de dienstensector staan vooral transportondernemingen onder druk door de hoge brandstofprijzen. "De vooruitzichten zijn daar somber", aldus Fuest.
anp 495501132

236601661_m

generated-image (1)

289946973_m

gandr-collage

Scherm­afbeelding 2026-04-24 om 06.18.27

