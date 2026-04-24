Jongen (17) opgepakt voor explosie bij kantoor Zuidas Amsterdam

Samenleving
door anp
vrijdag, 24 april 2026 om 11:46
AMSTERDAM (ANP) - Een 17-jarige jongen uit het Noord-Hollandse Uithoorn is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een explosie op 16 maart bij een pand aan de Strawinskylaan aan de Amsterdamse Zuidas. De explosie was bij het Atrium-gebouw. De politie onderzocht een verband met de aanslag bij de joodse school aan de Zeelandstraat in Amsterdam-Zuid enkele dagen eerder.
Op sociale media ging een niet-geverifieerde video rond van een ontploffing bij vermoedelijk het kantoorgebouw, waarin werd verwezen naar Bank of New York Mellon. Die houdt kantoor in het pand.
De jongen wordt verdacht van het veroorzaken van een explosie met een terroristisch oogmerk.
