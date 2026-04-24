ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Rechtse en schandaalmedia hebben een nieuw doel gevonden: het liefdesleven van premier Rob Jetten

Politiek
door Gerard Driehuis
vrijdag, 24 april 2026 om 6:07
bijgewerkt om vrijdag, 24 april 2026 om 6:22
Rechts-Nederland en vooral de rechtsmedia zijn bang voor het charisma van Rob Jetten. Je kunt dat zien aan het enthousiasme waarmee de telegraaf en EW, dat vroeger Elseviers Weekblad heette, bijna dagelijks de val van het kabinet voorspellen of anderszins preluderen op de ondergang van Jetten. Dat hoort erbij.
Maar wat er, althans tot nu toe in Nederland, niet bij hoort is vroeten in het privéleven van de premier. En de jacht daarop is vanuit Telegraasf kringen. geopend daarbij kan een rol spelen dat onderhuids sommige mensen nog steeds niet erg dol zijn op mensen met een andere seksuele geaardheid.
Voorbeelden geven van hoe die jacht eruit ziet is meewerken aan deze onsmakelijke bezigheid. We zijn bijvoorbeeld ook nooit op zoek geweest naar eventuele eerdere vriendinnetjes van Balkenende. Maar bij Jetten mag alles.
Om een idee te geven, de partner van Rob Jetten, Nicolás Keenan, heeft ooit in een interview gezegd dat hij vroeger ook wel eens een vriendin heeft gehad. Die partner is zelf een beroemdheid. Hij is een tophockeyer uit Australië.
Evert Santegoets van de Telegraaf heeft aangekondigd dat hij op zoek gaat naar 'die meid.'
Dit soort jacht op exen laat goed zien hoe de roddelmachine werkt. Eerst wordt een klein detail uit een interview – een oude relatie – uitvergroot tot “nieuws”. Vervolgens wordt er een moreel sausje over gegoten (“Hij heeft een bijzonder leven gehad hoor”) om de nieuwsgierigheid te rechtvaardigen, en eindigt het in een publiek zoekplaatje naar een anonieme vrouw die ineens een “interessant verhaal” moet opleveren.
En wie weet raakt de charismatische premier altoende beschadigd. Dat zouden de uitgevers van de Telegraaf niet erg vinden.

Lees ook

loading

POPULAIR NIEUWS

Loading