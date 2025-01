Duits bedrijfsleven protesteert voor sterkere concurrentiepositie

BERLIJN (ANP/DPA) - Het Duitse bedrijfsleven gaat samen met lobbygroepen en belangenorganisaties volgende week woensdag een protestactie houden bij de Brandenburger Tor in Berlijn, om op te roepen tot een versterking van de economische concurrentiepositie van Duitsland. Die oproep is gericht aan de Duitse politiek in aanloop naar de parlementsverkiezingen op 23 februari.

Naar verwachting zullen honderden mensen meedoen aan de demonstratie en ook tientallen brancheorganisaties, waaronder de industriële werkgeversvereniging Gesamtmetall, de brancheorganisatie voor familiebedrijven en de belangengroep voor de Duitse buitenlandse handel.

Ook de economische lobbygroep en denktank Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM) sluit zich aan bij het protest dat door die organisatie een "waarschuwingsdag" voor de economie wordt genoemd. Volgens INSM is er sprake van een dramatisch slechte situatie in grote delen van de Duitse economie.

De belangrijkste eisen zijn een lagere belastingdruk, minder bureaucratische regelgeving, een plafond op sociale belastingen, lagere energiekosten en meer flexibiliteit in arbeidswetgeving. Het Duitse bedrijfsleven roept al langer om dit soort maatregelen omdat bedrijven hierdoor worden gehinderd in de concurrentiestrijd met buitenlandse bedrijven. Dit zorgt er ook voor dat investeringen in Duitsland uitblijven of dat productie naar het buitenland wordt verplaatst.