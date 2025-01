Dodental in Gaza boven de 47.000

GAZA-STAD (ANP/RTR) - Het dodental in de Gazastrook door de oorlog tussen Hamas en Israël is boven de 47.000 uitgekomen. Dat meldt het Palestijnse ministerie van Gezondheid maandag. Het officiële dodental staat nu op 47.035.

De afgelopen 24 uur zijn volgens het ministerie zestig doden gevallen. Ook zijn de lichamen van 62 eerdere dodelijke slachtoffers geborgen.

Het is onduidelijk of het Palestijnse gezondheidsministerie erop duidt dat de zestig nieuwe doden zijn gevallen na ingang van het bestand tussen Hamas en Israël of dat zij nu pas zijn meegeteld. Dat bestand ging zondag om 10.15 uur Nederlandse tijd in. De VN-hulporganisatie voor Palestijnse vluchtelingen (UNRWA) meldde eerder op maandag "een goede eerste dag" van het staakt-het-vuren.

De lokale autoriteiten denken dat het daadwerkelijke aantal doden hoger ligt. Vermoedelijk liggen nog zeker tienduizend lichamen onder het puin.