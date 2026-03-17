Duits beleggersvertrouwen gekelderd door oorlog Midden-Oosten

Economie
door anp
dinsdag, 17 maart 2026 om 12:10
MÜNCHEN (ANP) - Het economisch vertrouwen van Duitse beleggers is sterk gedaald door zorgen over een sterk stijgende inflatie door de oorlog in het Midden-Oosten. Dat meldt het vooraanstaande economische onderzoeksinstituut ZEW. De ZEW-vertrouwensindex is deze maand gekelderd naar het laagste niveau in bijna een jaar.
De graadmeter noteert een stand van min 0,5. Dat was vorige maand nog plus 58,3. ZEW-president Achim Wambach spreekt van een "ineenstorting" van de vertrouwensindex. Volgens hem zorgen de sterk gestegen energieprijzen voor risico's voor het herstel van de Duitse economie. Hoe groot de impact zal zijn, hangt volgens hem af van de duur en intensiteit van de oorlog.
"Experts op financiële markten zijn sceptisch dat er een snelle oplossing van het conflict plaatsvindt", aldus Wambach. Volgens het instituut uit München zijn vooral energie-intensieve industrieën gevoelig voor de oorlog in het Midden-Oosten, zoals de chemiesector.
