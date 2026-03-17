Klaver kort in Rotterdam, waar GL-PvdA Leefbaar wil verslaan

ROTTERDAM (ANP) - GroenLinks-PvdA-leider Jesse Klaver was dinsdagochtend kort in Rotterdam, waar zijn partij in peilingen dicht achter Leefbaar Rotterdam lijkt te staan. "Het is nek aan nek", zei Klaver tegen het ANP. "Voor het eerst in een hele lange tijd kan een progressieve partij hier weer de grootste worden."

In een kwartier liep Klaver de markt op de Binnenrotte over. Hier en daar deelde hij flyers uit of voerde hij een kort gesprek met kiezers. Een marktkoopman had het over de benzineprijzen, een vrouw met kinderwagen wilde met hem op de foto. De Rotterdamse lijsttrekker Jeroen Postma herkende ze niet, hem wel.

"Ik ben hier vooral om al deze mensen te laten zien hoe trots ik op ze ben en hoe geweldig goed ze campaignen", zei Klaver terwijl hij doorliep richting de Markthal.

Vragen over het lokale programma verwees Klaver door naar Postma. De lokale afdeling wil woningen bouwen op het vliegveld bij Rotterdam, particuliere houtstook verbieden en meer parkeergeld vragen bij grote SUV's. Klaver: "Ik woon hier niet, ik zou liegen als ik zou zeggen dat ik weet hoe dat precies zit."