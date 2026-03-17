Schouten gaat abseilen als opkomst Rotterdam hoger is dan in 2022

ROTTERDAM (ANP) - Burgemeester Carola Schouten heeft de inwoners van Rotterdam beloofd dat ze van de Euromast gaat abseilen als het opkomstpercentage bij de gemeenteraadsverkiezingen woensdag hoger is dan in 2022. Schouten, die naar eigen zeggen last heeft van "enorme hoogtevrees", deed de belofte in een videoboodschap op Instagram.

Rotterdam had vier jaar geleden met 38,9 procent het laagste opkomstpercentage van Nederland. "Ik heb beloofd dat ik er alles aan zou doen om het opkomstpercentage hoger te maken", aldus Schouten. "Als u wilt dat u mij hier ziet bungelen de komende periode, zorg dan dat u 18 maart gaat stemmen. Neem uw stempas en identiteitsbewijs mee en laat uw stem horen."

Schouten nam de afgelopen tijd meerdere video's op waarin ze de Rotterdammers opriep te gaan stemmen. Er is voor de Rotterdammers iets te kiezen. In de peilingen staan Leefbaar Rotterdam, GroenLinks/PvdA en D66 ongeveer gelijk op 8 tot 9 zetels. Leefbaar was in de afgelopen periode de grootste met 10 zetels.