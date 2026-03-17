ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Schouten gaat abseilen als opkomst Rotterdam hoger is dan in 2022

door anp
dinsdag, 17 maart 2026 om 12:03
ROTTERDAM (ANP) - Burgemeester Carola Schouten heeft de inwoners van Rotterdam beloofd dat ze van de Euromast gaat abseilen als het opkomstpercentage bij de gemeenteraadsverkiezingen woensdag hoger is dan in 2022. Schouten, die naar eigen zeggen last heeft van "enorme hoogtevrees", deed de belofte in een videoboodschap op Instagram.
Rotterdam had vier jaar geleden met 38,9 procent het laagste opkomstpercentage van Nederland. "Ik heb beloofd dat ik er alles aan zou doen om het opkomstpercentage hoger te maken", aldus Schouten. "Als u wilt dat u mij hier ziet bungelen de komende periode, zorg dan dat u 18 maart gaat stemmen. Neem uw stempas en identiteitsbewijs mee en laat uw stem horen."
Schouten nam de afgelopen tijd meerdere video's op waarin ze de Rotterdammers opriep te gaan stemmen. Er is voor de Rotterdammers iets te kiezen. In de peilingen staan Leefbaar Rotterdam, GroenLinks/PvdA en D66 ongeveer gelijk op 8 tot 9 zetels. Leefbaar was in de afgelopen periode de grootste met 10 zetels.
loading

POPULAIR NIEUWS

"Ik voorspelde de financiële crisis van 2008: nu ziet het er nog gevaarlijk uit"

Wat te doen als je aldoor moet plassen?

Zes tekenen dat je intelligenter bent dan je denkt

Toch iets mis met Diederik Gommers? Erasmus MC opent extern meldpunt voor werkcultuur ic-afdeling

Jan Smit en Liza Plat gaan scheiden. En Yvonne Coldeweijer weet meer

Opwinding over aankondiging van Barack Obama

Loading