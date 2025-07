Duits beleggersvertrouwen neemt verder toe ondanks tariefdreiging

MÜNCHEN (ANP/BLOOMBERG) - Het economisch vertrouwen van Duitse beleggers is in juli verder toegenomen, meldt het Duitse onderzoeksinstituut ZEW. Eerder dit jaar nam het vertrouwen nog flink af door de hoge handelstarieven die de Amerikaanse president Donald Trump in april aankondigde.

Ondanks de nieuwe dreiging van Trump om vanaf 1 augustus een heffing van 30 procent in te voeren op Europese producten, rekenen beleggers nog altijd op een handelsdeal tussen de VS en de EU. Ook blijven de enorme investeringsplannen van de Duitse overheid in onder meer infrastructuur en defensie het vertrouwen ondersteunen.

De vertrouwensindex stijgt voor juli naar een stand van 52,7, van 47,5 in mei. Het vertrouwen nam daarmee sterker toe dan verwacht. In april liet het vertrouwen nog de grootste daling zien sinds de Russische invasie van Oekraïne door de wereldwijde importheffingen van Trump. Het vertrouwen kwam toen uit op min 14.