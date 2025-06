Duits beleggersvertrouwen stijgt door afnemende handelszorgen

MÜNCHEN (ANP/BLOOMBERG) - Het economisch vertrouwen van Duitse beleggers is verder toegenomen, na de aanvankelijke scherpe daling in april die werd veroorzaakt door de handelstarieven van de Amerikaanse president Donald Trump. Volgens het Duitse onderzoeksinstituut ZEW zijn beleggers bekomen van de grootste schrik van de handelsoorlog. Ook blijven de enorme investeringsplannen van de Duitse overheid in onder meer infrastructuur en defensie het vertrouwen ondersteunen.

De vertrouwensindex stijgt voor juni naar een stand van 47,5, van 25,2 in mei. In april kelderde het vertrouwen nog naar min 14 door de wereldwijde importheffingen die Trump aankondigde. Het vertrouwen liet die maand de grootste daling zien sinds de Russische invasie van Oekraïne.

Beleggers lijken er steeds meer vertrouwen in te hebben dat de investeringen die door de nieuwe Duitse regering zijn aangekondigd de economie een impuls kunnen geven, zei ZEW-voorzitter Achim Wambach. "In combinatie met de recente renteverlagingen door de Europese Centrale Bank zou dit een einde kunnen maken aan de economische stagnatie in Duitsland, die al bijna drie jaar duurt."