Trump denkt deadline verkoop TikTok opnieuw op te schuiven

WASHINGTON (ANP/RTR) - De Amerikaanse president Donald Trump verwacht de deadline voor de verkoop van Amerikaanse onderdelen van TikTok opnieuw op te schuiven. Het Chinese moederbedrijf van de app, ByteDance, heeft eigenlijk tot donderdag voor de verkoop. Maar Trump zei tegen journalisten dat hij het bedrijf "waarschijnlijk" meer tijd gunt.

Het Amerikaanse Congres nam vorig jaar een wet aan om het downloaden van TikTok in de VS te verbieden, tenzij de eigenaar de Amerikaanse delen van de video-app voor 19 januari zou verkopen. Trump, die tijdens zijn eerste termijn zelf nog aanstuurde op een TikTok-verkoop, gaf ByteDance per decreet meer tijd om een koper te vinden.

Zowel Democraten als Republikeinen in het Congres steunden de wet die aanstuurt op de verkoop van TikTok in de VS, waar het platform ongeveer 170 miljoen gebruikers heeft. Ze vinden het een veiligheidsrisico dat TikTok veel persoonsgegevens verwerkt terwijl het moederbedrijf Chinees is.