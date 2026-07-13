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Scheepvaart door Straat van Hormuz neemt af na nieuwe aanvallen

Economie
door anp
maandag, 13 juli 2026 om 11:18
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TEHERAN (ANP/BLOOMBERG) - Het aantal schepen dat door de Straat van Hormuz vaart, is afgenomen na nieuwe aanvallen in het Midden-Oosten. Maandag waren er zelfs geen zichtbare scheepvaartpassages door de belangrijke zeestraat. Wel is het mogelijk dat schepen 'onzichtbaar' via de vaarweg varen doordat ze hun transponder uit hebben staan.
Optimisme over een heropening van de Straat van Hormuz heeft plaatsgemaakt voor onzekerheid. Zondag zouden alle zes vrachtschepen hun transponders hebben uitgeschakeld bij de doorvaart, meldt persbureau Bloomberg op basis van gegevens van analysebedrijf Kpler.
Iran zei zondagavond dat de Straat van Hormuz weer is afgesloten. Volgens het Amerikaanse militaire commando in de regio is de zeestraat echter open. De Verenigde Staten en Iran bestoken elkaar de afgelopen dagen weer met aanvallen.
Het scheepvaartverkeer in de zeestraat was recent weer toegenomen en per dag gingen er tientallen schepen door de zeestraat, nadat het sinds het begin van de oorlog in het Midden-Oosten tot enkele schepen per dag was gezakt.
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