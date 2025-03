Duits ondernemersvertrouwen stijgt door uitgavenplannen Merz

MÜNCHEN (ANP/BLOOMBERG) - Het vertrouwen van Duitse ondernemers in de economie is in maart gestegen tot het hoogste niveau sinds juni 2024, meldt het Duitse economische onderzoeksinstituut Ifo. De vooruitzichten voor het ondernemersklimaat in de grootste economie van Europa en de belangrijkste handelspartner van Nederland lijken te zijn verbeterd sinds de verkiezingen in het land vorige maand.

De nieuwe bondskanselier Friedrich Merz heeft beloofd de verouderde infrastructuur en het leger in Duitsland te versterken. Onder zijn leiding maakte het Duitse parlement vorige week de weg vrij voor een omvangrijk investeringspakket van honderden miljarden euro's, waarmee een einde werd gemaakt aan een decennialange periode van bezuinigingen in Duitsland.