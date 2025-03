Koepel: doorstroomtoets verhoogt werkdruk in praktijkonderwijs

DEN HAAG (ANP) - Leraren in het praktijkonderwijs kampen met een steeds hogere werkdruk, en dat is een gevolg van de doorstroomtoets op de basisschool. Dat zegt de Sectorraad Praktijkonderwijs, die deze vorm van voortgezet onderwijs vertegenwoordigt. De organisatie verwacht dat de werkdruk nog verder zal toenemen en vraagt de overheid om maatregelen.

Kinderen in groep acht van de basisschool maken sinds vorig jaar de doorstroomtoets. Dat is de opvolger van de eindtoets. Vooraf krijgen de kinderen van school een advies welke middelbare school het beste voor ze zou zijn. Als ze de toets beter maken, moet het advies in principe worden aangepast. Dat wordt kansrijk adviseren genoemd.

Dit kan dus betekenen dat een kind niet naar het praktijkonderwijs gaat, maar naar het vmbo. Daar kunnen ze misschien niet meekomen en dan moeten ze alsnog naar het praktijkonderwijs.