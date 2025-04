President Bundesbank: heffingen VS stellen ECB-beleid op de proef

FRANKFURT (ANP/BLOOMBERG) - Het beleid van de Europese Centrale Bank (ECB) om de inflatie in de eurozone te bestrijden wordt op de proef gesteld door de importheffingen van de Amerikaanse president Donald Trump. Daarvoor waarschuwt president Joachim Nagel van de Duitse Bundesbank en bestuurslid van de ECB.

"De beslissingen van de Amerikaanse regering om tarieven op te leggen, brengen de wereldwijde economische stabiliteit in gevaar. Het resultaat is een aanval op de welvaart van iedereen. De wereldwijde economische groei zal afnemen en de prijzen zullen stijgen", aldus Nagel. Nu de tarieven bekend zijn, moet de ECB volgens hem de situatie opnieuw beoordelen. De ECB vergadert op 17 april opnieuw over de rente in het eurogebied.