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Duitse autoleverancier Schaeffler schrapt duizenden banen

Economie
door anp
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HERZOGENAURACH (ANP) - De Duitse leverancier van onderdelen voor de auto-industrie Schaeffler gaat duizenden banen in Europa schrappen, waarvan het merendeel in het thuisland. Ook worden vijf productielocaties gesloten, waarvan vier in Duitsland en één in België.
Het bedrijf verwijst naar de crisis in de Europese auto-industrie, die vraagt om "verdere maatregelen en structurele aanpassingen". In totaal verdwijnen 3460 banen, waarvan ongeveer 2660 in Duitsland. Productiefuncties worden het hardst geraakt, gevolgd door banen in onderzoek en ontwikkeling. De banenreductie moet vanaf 2030 ongeveer 300 miljoen euro per jaar opleveren.
Het gaat al langer niet goed met de Duitse auto-industrie, die onder meer kampt met concurrentie uit China. Schaeffler verwijst daarnaast naar een zwakke vraag naar traditionele brandstofauto's en de opmars van elektrische mobiliteit die traag op gang komt. Daar komen volgens het bedrijf nog bovengemiddelde loonkosten in Duitsland bij en een grote complexiteit van de organisatie, met te veel managementlagen.
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