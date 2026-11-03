Naar inhoud springen
ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Lufthansa verlaagt winstverwachting om hoge brandstofkosten

Economie
door anp
anp031126043 1
Volg ons op Google Nieuws
KEULEN (ANP) - Lufthansa heeft zijn winstverwachting voor dit jaar naar beneden bijgesteld, omdat het Duitse luchtvaartconcern last heeft van hogere brandstofkosten door de Iranoorlog.
Lufthansa denkt nu dat de aangepaste winst voor aftrek van rente en belastingen uitkomt op 1,7 miljard tot 2 miljard euro. Eerder lag de bovengrens van die prognose op 2,2 miljard euro.
Het Duitse luchtvaartconcern voorspelt dat de brandstofrekening over 2026 hoger uitkomt op 9,3 miljard euro. Het luchtvaartconcern verwijst hiervoor naar de "ongewijzigde geopolitieke situatie".
De nettowinst steeg in de drie maanden tot en met september met 30 procent tot bijna 1,3 miljard euro. Lufthansa zegt dat er sterke vraag was naar vliegtickets naar Azië en Noord-Amerika. "We hebben ons resultaat ten opzichte van vorig jaar verbeterd, ondanks hogere brandstofkosten die het kwartaalresultaat met meer dan een half miljard euro drukten", stelt financieel topman Till Streichert in een toelichting. "Daar zijn we tevreden mee."
loading

POPULAIR NIEUWS

Jonge moeder met nul afval boodschappentas hand in hand met haar kind en duwtroller bij het lopen in de stad straat

Zoveel kinderbijslag krijgen een Belg, een Duitser en jij per kwartaal

IMG_5238

Ramen aan de buitenkant beslagen na een heldere nacht? Dan doet je glas het juist goed

Een witte vrieskist staat tegen de muur van een schuur, tussen tuingereedschap en een fiets.

Zo check je of je vriezer in de garage de eerste nachtvorst aankan

Een logistiek medewerker met een tablet loopt tussen hoge stellingen met pallets in een distributiecentrum.

1,2 miljoen loonstroken verraden het: in deze 10 banen stijgt het salaris het snelst

111917845 l normal none

Samenwonend en overlijd je vóór je pensioen? Bij sommige fondsen krijgt je partner dan bijna niets

IMG_5245

Hangt je CO-melder naast de cv-ketel op ooghoogte? Daar hoort hij volgens de brandweer niet

Loading