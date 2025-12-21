ECONOMIE
Duitse bedrijfsleven blij met terugkeer VK in Erasmusprogramma EU

zondag, 21 december 2025 om 11:48
LONDEN (ANP/DPA) - Het Duitse bedrijfsleven heeft de terugkeer van het Verenigd Koninkrijk in het EU-uitwisselingsprogramma voor studenten Erasmus+ verwelkomd. Eurocommissaris Maroš Šefčovič (Handel) en de Britse minister Nick Thomas-Symonds maakten de herintrede vanaf 2027 eerder deze week bekend. Het hoofd van de Duits-Britse Kamer van Koophandel noemde de beslissing "een zeer belangrijke stap" en hoopt dat het leidt tot een versoepeling van de visumvereisten.
De terugkeer zal jongeren in staat stellen "waardevolle academische en professionele ervaring op te doen aan de andere kant van het Kanaal", stelde hij. Het hoofd zei dat het akkoord positief werd ontvangen door het bedrijfsleven en dat het liet zien dat de samenwerking tussen het VK en de EU in de toekomst ook op andere gebieden verder kan worden verdiept.
Het VK heeft ingestemd om ongeveer 570 miljoen pond (zo'n 651 miljoen euro) bij te dragen voor het eerste academische jaar.
