WSJ: ontplofte raket SpaceX bracht vliegtuigen in gevaar

Een mislukte raketlancering van SpaceX afgelopen januari bracht meerdere passagiersvliegtuigen in gevaar, meldt The Wall Street Journal. De onbemande raket explodeerde tijdens een testvlucht.

Uit documenten van de Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA blijkt dat SpaceX de explosie niet direct meldde bij de luchtverkeersleiding. Hierdoor liepen drie passagiersvliegtuigen gevaar boven het Caribisch gebied.

De bemanning van een JetBlue-vlucht naar San Juan, de hoofdstad van Puerto Rico, zou te horen hebben gekregen dat de vlucht alleen op eigen risico kon worden voortgezet.

Brokstukken

Brokstukken vlogen volgens de krant bijna een uur door de lucht. Luchtverkeersleiders in Miami hoorden pas over het puin toen de piloten vertelden dat ze erdoorheen moesten navigeren. Minstens een van de vliegtuigen zou een noodlanding hebben gemaakt in San Juan.

SpaceX heeft op X gereageerd op het artikel. Het bedrijf noemt het een vals verhaal en benadrukt dat geen enkel vliegtuig in gevaar is gebracht.