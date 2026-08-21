Duitse bedrijven kregen al 800 miljoen euro terug aan heffingen

BERLIJN (ANP/DPA) - Duitse beursgenoteerde ondernemingen hebben al bijna 800 miljoen euro teruggekregen aan de onwettig verklaarde importheffingen van de Amerikaanse president Donald Trump. Dat meldt zakenblad WirtschaftsWoche op basis van bedrijfsresultaten en andere officiële mededelingen. Post- en pakketbezorgconcern DHL was de grootste ontvanger met een terugbetaling van ruim 400 miljoen euro.

Ook medisch technologiebedrijf Siemens Healthineers kreeg veel terug, met ruim 200 miljoen euro. In totaal kregen Duitse beursgenoteerde ondernemingen tot nu toe zo'n 790 miljoen euro terug. Daar komen nog de terugbetalingen aan kleinere bedrijven bij. Ook verwachten Duitse ondernemingen volgens WirtschaftsWoche later dit jaar nog flinke terugbetalingen.

Half februari verklaarde het Amerikaanse Hooggerechtshof Trumps invoerrechten op basis van een noodwet onrechtmatig. Tussen oktober vorig jaar en afgelopen juni heeft de Amerikaanse overheid zo'n 81 miljard Amerikaanse dollar (omgerekend 66 miljard euro) teruggestort.

Inmiddels heeft Trump op basis van andere wetgeving opnieuw importheffingen ingevoerd. De terugbetaling van de illegaal verkregen heffingen gaat echter nog door. In Nederland profiteerde onder meer zorgtechnologieconcern Philips van het oordeel van het Hooggerechtshof, met een eenmalige terugbetaling van 186 miljoen euro. Philips was naar eigen zeggen een van de eerste bedrijven die het geld kreeg teruggestort.