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Samsung gaat tot bijna 80 miljard dollar eigen aandelen inkopen

Economie
door anp
vrijdag, 21 augustus 2026 om 12:32
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SEOUL (ANP/AFP/BLOOMBERG) - Het Zuid-Koreaanse chip- en technologieconcern Samsung Electronics is van plan om dit jaar voor een bedrag van maximaal bijna 80 miljard dollar aan eigen aandelen in te gaan kopen. Dat is de grootste aandeleninkoop in Zuid-Korea ooit. Woensdag maakte het Zuid-Koreaanse chipbedrijf SK Hynix nog bekend om tot wel 29 miljard dollar aan eigen aandelen in te kopen.
Het bestuur van Samsung keurde het plan voor een inkoop tussen de 65,1 miljard en 79,6 miljard dollar vrijdag goed om de aandeelhouders te belonen voor de sterke groei van het bedrijf door de AI-opmars. Daarnaast is Samsung van plan om over het derde kwartaal een dividend van 20 miljard dollar uit te keren.
De beurskoers van Samsung op de aandelenmarkt in Seoul bereikte medio juni een recordniveau door het optimisme over de grote AI-investeringen. Sindsdien is die weer flink teruggezakt door een uitverkoop in de chipsector. Met de aandeleninkoop wil Samsung de aandelenkoers ondersteunen.
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