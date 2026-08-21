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Code geel in vijf provincies vanwege felle buien met veel regen

Samenleving
door anp
vrijdag, 21 augustus 2026 om 12:00
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DE BILT (ANP) - Het KNMI heeft code geel afgekondigd voor de provincies Limburg, Noord-Brabant, Gelderland, Overijssel en Drenthe. Volgens het weerinstituut kunnen in de provincies felle buien voorkomen met onweer, hagel en veel regen. Op enkele plaatsen kan 20 tot 30 millimeter regen in korte tijd vallen.
Het KNMI waarschuwt dat het verkeer en buitenactiviteiten hinder van de buien kunnen ondervinden. Vrijdagavond verdwijnen de meeste buien naar verwachting weer, al kan het zuidoosten er langer last van houden.
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