ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Duitse bedrijven naar Russisch forum, na vier jaar afwezigheid

Economie
door anp
zondag, 31 mei 2026 om 16:37
anp310526082 1
BERLIJN (ANP) - Vertegenwoordigers uit het Duitse bedrijfsleven bezoeken binnenkort een economisch forum in de Russische stad Sint-Petersburg, na vier jaar afwezigheid door de oorlog in Oekraïne. Dat meldt het Duitse persbureau dpa.
Het SPIEF-forum is begin juni en wordt zoals voorgaande jaren georganiseerd door president Vladimir Poetin. Tot de Duitse deelnemers behoren Stefan Dürr, een zuivelproducent die in Rusland actief is met EkoNiva, en Thomas Bruch, topman van winkelconcern Globus.
Volgens Matthias Schepp, voorzitter van de Duits-Russische Kamer van Koophandel, willen ze "de economische brug naar Rusland behouden en de meer dan 100 miljard euro aan Duitse bezittingen in Rusland beschermen".
Afgevaardigden
Politici van de radicaal-rechtse Alternative für Deutschland (AfD) gaan ook. AfD-politicus Markus Frohnmaier benadrukt dat zijn deelname "geen goedkeuring van de oorlog in Oekraïne inhoudt".
Ondanks de aanhoudende westerse sancties tegen Rusland keerden vorig jaar ook Amerikaanse en Franse vertegenwoordigers al terug naar het evenement.
loading

POPULAIR NIEUWS

223521303 m

Gezond zonder sportschool: deze dagelijkse activiteiten verlengen je leven

generated-image (4)

Zo bespioneren je favoriete apps je camera en microfoon (en wat daarvan écht waar is)

212817922_m

Dit teken van veroudering kan een belangrijke voorspeller zijn van de dood als je niet in actie komt

157470545_m

Pensioengat zzp’ers: zo groot is het probleem echt

blauw-verkeersbord-1200x675

Nieuw Frans verkeersbord met blauwe ruit kan je deze zomer 135 euro kosten

220824048_m

Liever alleen dan op een feestje? Deze drie antisociale gewoontes zijn gelinkt aan een hoog IQ

Loading