ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Aanpak drugsgeweld centraal bij presidentsverkiezingen Colombia

Samenleving
door anp
zondag, 31 mei 2026 om 16:51
anp310526084 1
BOGOTÁ (ANP/AFP) - De stembussen voor de verkiezingen in Colombia zijn geopend. De kandidaten voor het presidentschap verschillen vooral in hun voorgestelde aanpak van het drugsgeweld in het land.
Volgens peilingen van voor de verkiezingen maakt de linkse senator Iván Cepeda de grootste kans om te winnen. Hij zou profiteren van de populariteit van de vertrekkende president Gustavo Petro, die probeerde een vredesdeal te sluiten met de drugsbendes. Cepeda zegt die aanpak te willen voortzetten.
Tegelijkertijd zijn ook de rechtse advocaat Abelardo de la Espriella en de conservatieve senator Paloma Valencia populair. Zij zeggen juist hard te willen optreden tegen het drugsgerelateerde geweld.
Naar verwachting komt er zondag nog geen duidelijke winnaar uit de bus. Als dat het geval is, volgt er op 21 juni een nieuwe ronde tussen de twee succesvolste kandidaten.
loading

POPULAIR NIEUWS

223521303 m

Gezond zonder sportschool: deze dagelijkse activiteiten verlengen je leven

generated-image (4)

Zo bespioneren je favoriete apps je camera en microfoon (en wat daarvan écht waar is)

212817922_m

Dit teken van veroudering kan een belangrijke voorspeller zijn van de dood als je niet in actie komt

157470545_m

Pensioengat zzp’ers: zo groot is het probleem echt

220824048_m

Liever alleen dan op een feestje? Deze drie antisociale gewoontes zijn gelinkt aan een hoog IQ

blauw-verkeersbord-1200x675

Nieuw Frans verkeersbord met blauwe ruit kan je deze zomer 135 euro kosten

Loading