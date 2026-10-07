Duitse bedrijven volgens waakhond niet klaar voor AI-cyberaanval

BERLIJN (ANP) - Maar een op de tien Duitse bedrijven is gewapend tegen cyberaanvallen met kunstmatige intelligentie (AI). Terwijl een op de zes afgelopen jaar waarschijnlijk of misschien doelwit was van zo'n aanval, maken de toezichthouder en de koepel van cyberinspectiebedrijven op uit gezamenlijk onderzoek.

Hackers, zowel uit criminele hoek als in opdracht van een buitenlandse overheid, belagen ondernemingen om bijvoorbeeld bedrijfsgeheimen te stelen of de bedrijfsvoering te saboteren. Ze bedienen zich steeds vaker van AI, schrijven cybersecuritywaakhond BSI en inspectiebedrijf TÜV. Zoals van phishing-e-mails die met kunstmatige intelligentie "precies op de ontvanger zijn toegesneden", waardoor ze veel vertrouwen inboezemen. Of van 'deepfakes' met heel geloofwaardig nagemaakte beelden en stemmen van collega's. Maar AI wordt ook steeds beter in het zelf opsporen van zwakke plekken in de systemen om die vervolgens te misbruiken.