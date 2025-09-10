ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Duitse bond: vermoeide piloten slapen in cockpit

Economie
door anp
woensdag, 10 september 2025 om 18:09
bijgewerkt om woensdag, 10 september 2025 om 18:19
anp100925177 1
Piloten die tijdens een vlucht een dutje doen is een "zorgwekkende realiteit" geworden, waarschuwt de Duitse pilotenvakbond Vereinigung Cockpit, die 10.000 leden vertegenwoordigt. De bond slaat alarm over de "toenemende vermoeidheid" binnen de sector.
Vereinigung Cockpit baseert zich op een enquête onder meer dan negenhonderd piloten. Daaruit komt naar voren dat 93 procent toegaf de afgelopen maanden tijdens een vlucht te hebben geslapen. Daarbij geeft 44 procent van de ondervraagde piloten aan 'regelmatig' te dutten tijdens vluchten, 12 procent bij elke vlucht, terwijl 7 procent zich niet kon herinneren hoe vaak het gebeurde. De bond benadrukt wel dat het om een niet-representatieve steekproef gaat.
"Slapen is allang de norm geworden in Duitse cockpits", zegt Katharina Dieseldorff van de pilotenbond. "Een kort dutje op zich is niet kritiek, maar een chronisch vermoeide cockpitbemanning vormt een ernstig risico", aldus Dieseldorff, vicevoorzitter van de bond.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-534884181

Zo lees je verwijderde WhatsApp-berichten van anderen terug

generated-image (14)

Hoe gezond is jouw lever? Het gaat niet alleen om alcohol

e63ab28b-8d38-3652-8b53-81ac8389dd8d

Kevin en zijn hond staan oog in oog met 'speelse' wolf: “Je moet laten zien dat je gevaarlijk bent”

ANP-523572372

Waarom hebben wasmachines een raampje en vaatwassers niet?

generated-image (13)

Godfather van AI zegt dat zijn creatie op het punt staat om massale werkloosheid te veroorzaken

shutterstock_2518089549

6 trucs om je keuken langer schoon te houden (volgens professionele schoonmakers)

Loading