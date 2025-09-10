Duitse bond: vermoeide piloten slapen in cockpit

Piloten die tijdens een vlucht een dutje doen is een "zorgwekkende realiteit" geworden, waarschuwt de Duitse pilotenvakbond Vereinigung Cockpit, die 10.000 leden vertegenwoordigt. De bond slaat alarm over de "toenemende vermoeidheid" binnen de sector.

Vereinigung Cockpit baseert zich op een enquête onder meer dan negenhonderd piloten. Daaruit komt naar voren dat 93 procent toegaf de afgelopen maanden tijdens een vlucht te hebben geslapen. Daarbij geeft 44 procent van de ondervraagde piloten aan 'regelmatig' te dutten tijdens vluchten, 12 procent bij elke vlucht, terwijl 7 procent zich niet kon herinneren hoe vaak het gebeurde. De bond benadrukt wel dat het om een niet-representatieve steekproef gaat.

"Slapen is allang de norm geworden in Duitse cockpits", zegt Katharina Dieseldorff van de pilotenbond. "Een kort dutje op zich is niet kritiek, maar een chronisch vermoeide cockpitbemanning vormt een ernstig risico", aldus Dieseldorff, vicevoorzitter van de bond.