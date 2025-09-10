AEX sluit lager, Randstad verliest na adviesverlaging

AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index in Amsterdam is woensdag lager gesloten. Onder andere Randstad (min 2,9 procent) leverde in de hoofdgraadmeter aan beurswaarde in na een adviesverlaging door zakenbank Morgan Stanley. Sterkste stijger in de hoofdgraadmeter was staalconcern ArcelorMittal, dat 2,2 procent hoger sloot.

De AEX daalde 0,7 procent tot 901,51 punten. De MidKap, met daarin de middelgrote fondsen op het Damrak, zakte 0,8 procent tot 897,08 punten. De beurzen in Frankfurt en Londen verloren tot 0,4 procent, Parijs steeg 0,2 procent.

Aanvankelijk begon de handelssessie op de Europese beurzen met plussen. Vooral techbedrijven werden geholpen door optimisme over de groei van investeringen in kunstmatige intelligentie. Dat had te maken met verrassend goede prognoses van softwareconcern Oracle.