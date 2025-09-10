Samen naar 'relatie-films' kijken, halveert kans op scheiding. En hoe zit het met B&B Vol Liefde?

Donderdag zwaaien we de (anti-)helden van het huidige B&B Vol Liefde -seizoen uit. Maar niet getreurd; het effect van dit soort programma's lijkt nog lang door te dreunen. In positieve zin wel te verstaan.

Amerikaanse wetenschappers ontdekten dat koppels die samen films over relaties keken en daarover praatten, de kans op een scheiding in drie jaar tijd zagen halveren."Ik ga ervan uit dat dit ook geldt voor het kijken naar tv-programma's over de liefde”, vertelt universitair hoofddocent sociale psychologie aan Tilburg University Tila Pronk aan RTL.

Films over relaties werken als therapie

Het kijken naar films of programma’s over de liefde kan je relatie dus een flinke oppepper geven. “Van de empathie- en communicatietrainingen wisten we al dat ze een positief effect hebben op relaties, maar bij degenen die de films keken was het effect net zo groot: ook bij hen halveerde daarna de kans om binnen drie jaar te scheiden”, legt Pronk uit.

Het geheim zit volgens haar niet alleen in samen op de bank kruipen, maar vooral in de gesprekken die je voert. “Het is een goede manier om je samen te herinneren aan wat de relatie is die jullie willen.”

Irritaties

Die gesprekken kunnen gaan over irritaties – “O vreselijk, wat doet die nu weer?” – maar ook over positieve voorbeelden. “Zoals dit seizoen bij Jean-Paul, die heel hartelijk en optimistisch is. Of bij Petra, die goed luistert en nieuwsgierig is naar de ander”, zegt Pronk.

Volgens haar kunnen zulke momenten leiden tot diepere gesprekken: waarom vind je iets irritant, of hoe zou jij zelf handelen? Soms kan het zelfs een gesprek over jullie toekomst aanwakkeren.

Laagdrempelige relatietraining

Pronk denkt dat dit effect ook geldt voor tv-programma’s als B&B Vol Liefde en gaat binnenkort onderzoeken of dit echt zo is.

En als het kijken juist irritatie oproept? Dan kan dat ook een voordeel hebben, zegt Pronk: “Als het kijken naar een programma dat proces in een stroomversnelling brengt en je de knoop laat doorhakken, dan is dat wat goed is voor jullie.”