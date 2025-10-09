ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Duitse bondskanselier wil EU-uitstootmaatregel auto's versoepelen

Economie
door anp
donderdag, 09 oktober 2025 om 18:23
anp091025229 1
BERLIJN (ANP/RTR/DPA) - De Duitse bondskanselier Friedrich Merz heeft beloofd er alles aan te doen om een Europese maatregel voor minder CO2-uitstoot door auto's te versoepelen. De EU heeft het doel om nieuwe auto's en bestelwagens in 2035 geen CO2 meer uit te laten stoten.
Tegen het einde van dit jaar wordt opnieuw naar het EU-doel gekeken vanwege hevige tegenstand van autofabrikanten. "Als het aan mij ligt, en ik zal er alles aan doen om dit te bereiken, komt er in 2035 geen harde vermindering", zei hij donderdag na een top in Berlijn met vertegenwoordigers uit de Duitse auto-industrie. Die werd gehouden om te praten over de problemen in de sector, zoals afzwakkende verkopen, forse concurrentie uit China, wereldwijde handelsspanningen, banenverlies en hoge kosten.
Merz zei dat de overgang naar elektrisch rijden blijft doorgaan, maar dat de industrie hiervoor wel tijd nodig heeft.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock 524434660

10 dingen die mannen graag horen en 10 dingen waar ze bang voor zijn

ANP-537947780

PVV blijft ruim de grootste in nieuwe Peilingwijzer, winst voor D66 en JA21

ANP-538702018

Pieter Omtzigt opeens weer in de spotlights: ‘Het gaat goed’

kwart nederlanders kampt met slaapproblemen1566254647

Weinig slaap net zo gevaarlijk als drank

ANP-538593799

Schandaal in Australië: Deloitte produceert peperduur rapport vol AI-onzin, overheid krijgt 290.000 euro terug

Trump-health-checkup

Trump ondergaat de jaarlijkse medische keuring. Na een half jaar

shutterstock_289582982

Je moét gelukkig zijn. Maar dat heeft grote nadelen

Loading