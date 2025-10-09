Excuses Nederland aan nabestaanden Van Imhoff-ramp

DEN HAAG (ANP) - Demissionair ministers Ruben Brekelmans (Defensie, VVD) en Frank Rijkaart (Binnenlandse Zaken, BBB) hebben excuses aangeboden aan de nabestaanden van slachtoffers van de ramp met het schip Van Imhoff in 1942. Dit deden ze tijdens de presentatie van een boek over de ramp in Den Haag.

In 1942 zonk het Nederlandse schip Van Imhoff bij Sumatra na een Japanse aanval. Aan boord waren 476, voornamelijk Duitse, 'staatsvijandige burgers' uit Nederlands-Indië. De Nederlandse bemanning redde zichzelf en liet de gevangenen, opgesloten in kooien van prikkeldraad, achter, waardoor 411 van hen verdronken. De overheid heeft de ramp, en vooral de rol van de Nederlandse bemanning, decennialang stilgehouden. Zo werd in 1965 een documentaire over de ramp van de VARA "onder politieke druk verboden", vertelt Rijkaart.

Brekelmans en Rijkaart hopen met deze excuses namens de Nederlandse staat "erkenning, afsluiting en misschien innerlijke rust" te bieden aan de nabestaanden.