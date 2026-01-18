Duitse brancheclub roept EC op maatregelen te nemen na heffing VS

BERLIJN (ANP/RTR) - Een grote Duitse brancheorganisatie voor machine- en fabrieksbouw heeft de Europese Commissie opgeroepen maatregelen te nemen tegen het plan van Donald Trump. De Amerikaanse president wil extra importheffingen opleggen aan een aantal Europese landen vanwege het conflict over Groenland.

VDMA, dat staat voor Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau, vindt dat Brussel moet overwegen zijn "antidwanginstrument" in te zetten. Dat instrument stelt het landenblok in staat maatregelen te nemen tegen landen die economische druk uitoefenen op EU-lidstaten om hun beleid te veranderen.

"Als de EU hieraan toegeeft, zal dat de Amerikaanse president alleen maar aanmoedigen om de volgende absurde eis te stellen en met verdere tarieven te dreigen", zei VDMA-voorzitter Bertram Kawlath zondag in een verklaring.

De Verenigde Staten voeren op 1 februari een extra importtarief in van 10 procent voor acht Europese landen, waaronder Duitsland, Nederland, Denemarken en Frankrijk.