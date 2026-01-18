ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Duitse brancheclub roept EC op maatregelen te nemen na heffing VS

Economie
door anp
zondag, 18 januari 2026 om 11:16
anp180126080 1
BERLIJN (ANP/RTR) - Een grote Duitse brancheorganisatie voor machine- en fabrieksbouw heeft de Europese Commissie opgeroepen maatregelen te nemen tegen het plan van Donald Trump. De Amerikaanse president wil extra importheffingen opleggen aan een aantal Europese landen vanwege het conflict over Groenland.
VDMA, dat staat voor Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau, vindt dat Brussel moet overwegen zijn "antidwanginstrument" in te zetten. Dat instrument stelt het landenblok in staat maatregelen te nemen tegen landen die economische druk uitoefenen op EU-lidstaten om hun beleid te veranderen.
"Als de EU hieraan toegeeft, zal dat de Amerikaanse president alleen maar aanmoedigen om de volgende absurde eis te stellen en met verdere tarieven te dreigen", zei VDMA-voorzitter Bertram Kawlath zondag in een verklaring.
De Verenigde Staten voeren op 1 februari een extra importtarief in van 10 procent voor acht Europese landen, waaronder Duitsland, Nederland, Denemarken en Frankrijk.
loading

POPULAIR NIEUWS

aiflitser

Let op deze superflitspalen in België: 'AI-monsters' kunnen je veel geld kosten

ap25027710663013

De vreemdelingenpolitie van Trump gebruikt een app waar Eichmann en Himmler hun vingers bij zouden aflikken

TELEMMGLPICT000002177922_trans_NvBQzQNjv4BqdNLuJDSj-bduoIdVkVeVwQYGEALd3jOglq7DTNTDy5U

Waarom twintigers massaal minder drinken

70151600_m

Is het voor gezonde mensen nodig zinktabletten te slikken?

Scherm­afbeelding 2026-01-17 om 15.34.17

Hoe Musk c.s. 1 jaar Trump verzilveren

ongeluk suriname

Veroorzaker dodelijk ongeval Paramaribo is idioot rijdende Nederlander in een Jaguar

Loading