Sánchez: inval VS in Groenland zou Poetin gelukkig maken

Samenleving
door anp
zondag, 18 januari 2026 om 11:11
MADRID (ANP/RTR) - De Spaanse premier Pedro Sánchez stelt dat een Amerikaanse inval in Groenland de Russische president Vladimir Poetin "de gelukkigste man op aarde" zou maken. Dat heeft hij gezegd tegen het Spaanse dagblad La Vanguardia.
"Als we ons richten op Groenland, moet ik zeggen dat een Amerikaanse invasie van dat gebied Vladimir Poetin de gelukkigste man ter wereld zou maken. Waarom? Omdat het zijn poging tot invasie van Oekraïne zou legitimeren", zei Sánchez. "Als de Verenigde Staten geweld zouden gebruiken, zou dat het einde van de NAVO betekenen. Poetin zou dubbel zo blij zijn."
De Amerikaanse president Donald Trump claimt Groenland nodig te hebben voor de nationale veiligheid, wat tot kritiek leidt vanuit Europa. Zaterdag dreigde hij met importheffingen tegen Europese bondgenoten, waaronder Nederland, die op Deens verzoek militairen naar Groenland hebben gestuurd. Ambassadeurs van de 27 EU-lidstaten houden zondag een spoedvergadering.
