Moeder slaat alarm: ‘Bolle Jos houdt mijn zoontje al vier jaar vast in Sierra Leone, de pijn is onbeschrijflijk’

Terwijl justitie zich vastbijt in de jacht op Bolle Jos, speelt zich op de achtergrond een menselijk drama af. Want achter de cocaïnelijnen, vluchtroutes en diplomatieke hoofdpijn zit een moeder die haar kind al vier jaar niet heeft mogen vasthouden.

Jos Leijdekkers, al jaren een van de belangrijkste personen op de Nationale Opsporingslijst, dook onder in Sierra Leone. Het lukt hem al jaren om uit handen te blijven van de Nederlandse en Belgische justitie en is ondertussen een nieuw leven begonnen met een nieuwe vrouw. En niet zomaar een vrouw, ze is de dochter van president Julius Maada Bio. en heeft daar zelfs een kind mee verwekt. Klein detail: Bolle Jos is nog getrouwd.

Kinderontvoering

Zijn ex-vrouw Hanane is er klaar mee. Ze beschuldigt hem van kinderontvoering en trekt nu publiekelijk aan de bel. “Jos houdt onze oudste zoon al vier jaar van mij weg. Dat is een pijn die niet in woorden is te vatten. Ik leef elke dag met gemis, angst en onzekerheid. Ik wil hem en de presidentiële familie achter de tralies. Met deze woorden bedoel ik geen wraak, maar gerechtigheid”, schrijft ze aan De Telegraaf.

In een e-mail schreef ze als het onderwerp: ‘Getuigenis van een moeder en slachtoffer – mijn verhaal wordt niet gehoord.’ Wie luistert er naar een vrouw die het opneemt tegen een drugsbaron met presidentiële connecties?

Trotse moeder

Vanaf een schuiladres in het Midden-Oosten beschrijft Hanane hoe haar leven implodeerde terwijl haar ex steeds verder verdween in de onderwereld. “Ík word beschuldigd, terwijl ik juist degene ben die te lang heeft gezwegen en geprobeerd heeft onze kinderen te beschermen. Mijn vrijheid voelt afgenomen, mijn stem genegeerd. Toch blijf ik overeind, want ik ben en blijf een trotse moeder die met hart en ziel voor haar kinderen staat.”

De kern van het drama ligt in Turkije, waar Leijdekkers in het nauw kwam en zijn oudste zoon meenam tijdens zijn vlucht. Sindsdien verblijft het kind in Sierra Leone. Contact is er nauwelijks. Veiligheidsgaranties evenmin. “Toch maak ik me grote zorgen over mijn oudste zoon van tien, die voor zover ik weet bij zijn vader in Sierra Leone verblijft. Het is mijn grootste zorg en focus. Niemand kan mij met zekerheid zeggen dat hij veilig is en dat breekt me als moeder. Alles wat ik doe, doe ik voor mijn kinderen.”

Schreeuw om hulp

Politiek Den Haag praat ondertussen op hoog niveau over Bolle Jos. Ministers reizen af, premiers bespreken zijn naam met Afrikaanse leiders. Maar voor Hanane voelt het alsof niemand haar ziet. “Ik heb hulp nodig. Voor mezelf, maar ook voor andere vrouwen en moeders die in stilte lijden. Ik hoop dat ruimte wordt gegeven aan het perspectief van een moeder die slachtoffer is geworden en te lang heeft gezwegen.”