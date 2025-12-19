Duitse centrale bank ziet economische groei versnellen in 2026

FRANKFURT (ANP/DPA) - De Duitse economie groeit volgend jaar naar verwachting met 0,6 procent, meldt de Duitse centrale bank. Daarmee zou de grootste economie van Europa en de belangrijkste handelspartner van Nederland sterker groeien dan dit jaar, want voor 2025 wordt op een minieme plus van 0,2 procent gerekend door de Bundesbank.

De groeiprognose voor 2026 valt wel iets lager uit dan de 0,7 procent die in juni werd gehanteerd. In 2027 zou de groei dan verder moeten aantrekken naar 1,3 procent. Volgens Bundesbank-president Joachim Nagel is de sterkere vooruitgang vooral te danken aan de geplande mega-investeringen van de overheid in infrastructuur en defensie. Ook de export van Duitsland zou volgens de centrale bank weer moeten aantrekken.

In 2023 en 2024 was er nog krimp van de Duitse economie, mede door een zwakke binnenlandse vraag.