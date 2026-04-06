Al circa 1500 doden in Libanon door Israëlische aanvallen

Samenleving
door anp
maandag, 06 april 2026 om 19:46
BEIROET (ANP/DPA) - Bij de jongste aanvallen van Israël op het buurland Libanon zijn in maart en april al rond de 1500 doden en meer dan 4600 gewonden gevallen volgens het ministerie van Gezondheid. Onder de doden waren volgens het Libanese ministerie 57 mensen die medische hulp boden.
Het ministerie spreekt van 1497 doden tussen 2 maart en 6 april, maar maandag zijn er opnieuw slachtoffers gevallen bij de Israëlische aanvallen.
Israël zegt in de tegenaanval te zijn, nadat de sjiitische Libanese beweging Hezbollah 2 maart weer was begonnen met raketbeschietingen op Israël. Er zijn al 6000 projectielen afgeschoten volgens Israël en de helft vanuit het zuiden van Libanon onder de rivier de Litani. Israël wil het gebied tussen de rivier en de Israëlische noordgrens innemen. Een aantal Israëlische politici wil de rivier voortaan als noordgrens en de Libanese bevolking verdrijven.
