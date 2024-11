Duitse economie blijft voorlopig verzwakken, meldt Bundesbank

FRANKFURT (ANP/DPA) - De Duitse centrale bank heeft het voorzichtige optimisme over economische groei van het land getemperd in haar maandelijkse rapport. Hoewel volgens voorlopige cijfers de Duitse economie met 0,2 procent is gegroeid in het derde kwartaal, stelde de Bundesbank dat er weinig bewijs is voor een verbeterde onderliggende economie of een trend richting groei.

"De economische malaise in de Duitse economie zal waarschijnlijk in het vierde kwartaal aanhouden", aldus de centrale bank van de belangrijkste handelspartner van Nederland in het rapport.

Na een krimp in het tweede kwartaal ontliep Duitsland in het derde kwartaal onverwacht een recessie, waarvan sprake is bij twee kwartalen krimp op rij. De economie in ons buurland profiteerde het afgelopen kwartaal van toegenomen uitgaven van de overheid en huishoudens, maar de industrie en de bouw zullen blijven drukken op de economie. Hoge financieringskosten voor de bouw en onzekerheid over het economisch beleid hebben een negatief effect op de investeringen en blijven de vraag naar bouwdiensten naar beneden duwen, volgens het rapport.