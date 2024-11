ABN AMRO: tijd voor einde aan hoge loongroei

AMSTERDAM (ANP) - ABN AMRO stelt dat het tijd is om een einde te maken aan de hoge loongroei voor werknemers als compensatie voor inflatie. Volgens een rapport van de bank heeft de loongroei de inflatie bijna ingehaald. In veel cao's is het koopkrachtverlies door de inflatie grotendeels gecompenseerd, aldus de bank.

ABN AMRO wijst op de eisen van de vakbonden om in 2025 de lonen weer flink te laten stijgen. Zo heeft FNV voor volgend jaar een looneis van 7 procent gesteld. Door hogere lonen gaan bedrijven ook weer de prijzen van hun producten verhogen om die gestegen kosten te compenseren. Dat zorgt voor een prijsopdrijvend effect, bekend als de loon-prijsspiraal.

Door langer vast te houden aan hoge looneisen kan de inflatie langer op een hoog niveau blijven. Maar die hogere inflatie zorgt dan weer voor risico's voor de Nederlandse concurrentiepositie en economische groei, zegt de bank. Die groei is juist belangrijk voor grote vraagstukken zoals de energietransitie en vergrijzing.