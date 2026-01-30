ECONOMIE
Lecornu drukt weer begroting door zonder stemming in parlement

Samenleving
door anp
vrijdag, 30 januari 2026 om 10:57
anp300126109 1
PARIJS (ANP/AFP) - De Franse premier Sébastien Lecornu heeft de begroting voor 2026 doorgedrukt. Het is de derde keer in korte tijd dat hij een grondwetsartikel gebruikt om een stemming in het parlement over de begroting te omzeilen. Dit is volgens Franse media de laatste stap voor de definitieve goedkeuring, vermoedelijk aanstaande maandag.
"Frankrijk moet een begroting hebben", zei Lecornu in de Nationale Vergadering, het lagerhuis, terwijl hij artikel 49.3 toepaste. Hij gebruikte die bevoegdheid recent om delen van de begroting over de inkomsten en uitgaven door te drukken.
Lecornu's minderheidsregering slaagde er na maandenlange onderhandelingen niet in een begroting op te stellen die gesteund wordt door een meerderheid in het parlement. De premier had zich eerder voorgenomen artikel 49.3 niet te gebruiken, een stap die vaak leidt tot veel ophef in het parlement en ook daarbuiten.
