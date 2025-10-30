Duitse economie stagneert en ontloopt daarmee recessie

BERLIJN (ANP) - De Duitse economie is in het afgelopen kwartaal ontsnapt aan een recessie. Zoals verwacht was er stagnatie voor de derde economie ter wereld. De belangrijkste handelspartner van Nederland blijft last houden van een kwakkelende industrie en gevolgen van de Amerikaanse importheffingen.

In het tweede kwartaal was er nog een krimp van 0,2 procent, waardoor nog een kwartaal van krimp een recessie zou hebben betekend. Ook de afgelopen twee jaar kromp de Duitse economie. Voor heel dit jaar ging Berlijn eerder deze maand uit van een kleine groei van 0,2 procent.

Duitsland is als belangrijke exporteur zeer gevoelig voor de wereldwijde handelsspanningen. Onder meer de Amerikaanse importheffingen raken het land hard, vooral de omvangrijke auto-industrie. Die bevindt zich al langer in een crisis.

De Franse economie groeide onverwacht met 0,5 procent, de grootste toename sinds 2023. Dat kwam vooral door handel en binnenlandse bestedingen.