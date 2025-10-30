Trump prijst Chinese president Xi voor 'enorme' landbouwdeal

BUSAN (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump voelt zich "buitengewoon vereerd" dat de Chinese president Xi Jinping toestaat dat China "massale hoeveelheden" sojabonen, sorghum en andere landbouwproducten koopt. Dat schreef Trump op Truth Social na een ontmoeting met Xi.

"Onze boeren zullen hier erg blij mee zijn! Boeren zouden onmiddellijk meer land en grotere tractors moeten kopen. Ik wil president Xi hiervoor bedanken", meldt Trump. Volgens hem heeft China ook ingestemd met het "open en vrij voortzetten" van de aanvoer van onder meer zeldzame aardmetalen en magneten.

De president noemt het verder "heel belangrijk" dat China krachtig heeft verklaard dat de Chinezen nauw met de VS zullen samenwerken om de aanvoer van fentanyl naar de VS te stoppen. "Ze zullen ons helpen de fentanylcrisis te beëindigen." Veel mensen in de VS zijn ziek geworden of overleden door de krachtige pijnstiller fentanyl. China is een belangrijke bron van het middel.