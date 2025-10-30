Nog meer banen weg bij Duits sportmerk Puma

HERZOGENAURACH (ANP/RTR/DPA) - Het Duitse sportmerk Puma schrapt nog eens negenhonderd banen om kosten te besparen. Het bedrijf kampt met dalende verkopen en verliezen. Eerder dit jaar verdwenen al vijfhonderd banen bij Puma. De nieuwe ontslagronde treft kantoorpersoneel en moet volgend jaar afgerond zijn.

Puma neemt onder leiding van de nieuwe topman Arthur Hoeld ook andere maatregelen om de zaken te verbeteren. Zo komt er meer focus op de kernactiviteiten rond voetbal, training en rennen en moeten de directe verkopen aan klanten sterker groeien. Puma was al bezig onrendabele winkels te sluiten en overtollige voorraden weg te werken. Hoeld ziet 2026 als een overgangsjaar en denkt dat er vanaf 2027 weer groei zal zijn.

De omzet van Puma daalde in het derde kwartaal met ruim 15 procent tot net geen 2 miljard euro in vergelijking met een jaar eerder. Daarbij werd een nettoverlies geleden van meer dan 62 miljoen euro. Een jaar geleden boekte Puma nog een winst van bijna 128 miljoen euro.