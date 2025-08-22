Duitse economie sterker gekrompen dan verwacht

WIESBADEN (ANP) - De economie van Duitsland is in het tweede kwartaal sterker gekrompen dan verwacht. Volgens het Duitse federale statistiekbureau Destatis daalde het bruto binnenlands product (bbp) van de grootste economie van Europa 0,3 procent ten opzichte van het eerste kwartaal. Een eerdere raming ging uit van 0,1 procent krimp.

Vooral de Duitse industrie produceerde minder dan eerder werd aangenomen, meldt Destatis. In het eerste kwartaal van 2025 groeide de economie van Duitsland, de belangrijkste handelspartner van Nederland, nog met 0,3 procent.