Thaise oud-premier vrijgesproken van majesteitsschennis

BANGKOK (ANP/RTR) - Een Thaise rechtbank heeft de nog altijd invloedrijke oud-premier Thaksin Shinawatra vrijgesproken van het beledigen van de koninklijke familie. De zaak tegen hem was de meest spraakmakende van ruim 280 vervolgingen in de afgelopen jaren onder de omstreden majesteitsschenniswet.

De steenrijke zakenman (76) behoort tot de politieke Shinawatra-dynastie. Hoewel hij geen officiële regeringsfunctie bekleedt, wordt hij gezien als de kracht achter de coalitie onder leiding van de regerende Pheu Thai-partij. Deze coalitie verliest aan populariteit. Zijn dochter en de huidige premier Paetongtarn Shinawatra dreigt te worden afgezet.

Shinawatra werd in 2006 door het leger afgezet en vluchtte naar het buitenland. Hij keerde in 2023 terug naar Thailand. Bij aankomst werd hij gevangengezet en veroordeeld tot acht jaar cel voor corruptie en machtsmisbruik. De koning kortte die straf later in. Shinawatra kwam in 2024 vervroegd vrij.