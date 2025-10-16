ECONOMIE
Duitse economie waarschijnlijk gestagneerd in derde kwartaal

donderdag, 16 oktober 2025 om 14:21
FRANKFURT (ANP/DPA) - De kwakkelende Duitse economie is waarschijnlijk in het derde kwartaal gestagneerd. Volgens een rapport van de Duitse centrale bank is het bruto binnenlands product (bbp) naar verwachting "hooguit stabiel" gebleven. Dit is een neerwaartse bijstelling ten opzichte van vorige maand, toen de Bundesbank nog uitging van een lichte groei in het derde kwartaal.
Het pessimisme wordt veroorzaakt door de aanhoudende crisis in de auto-industrie, de zwakke prestaties van de bredere industrie en het handelsbeleid van de Amerikaanse president Donald Trump. "De industrie blijft lijden, niet alleen door structurele problemen, maar ook door de verhoogde Amerikaanse tarieven," aldus de Bundesbank. "Productie, reële omzet en reële goederenexporten zijn de laatste tijd gedaald."
Duitsland is als belangrijke exporteur zeer gevoelig voor de wereldwijde handelsspanningen. De grootste economie van Europa kromp in het tweede kwartaal nog met 0,3 procent vergeleken met de voorgaande periode.
