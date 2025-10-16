Topatleet Cheptegei waagt overstap van de baan naar de marathon

AMSTERDAM (ANP) - Toploper Joshua Cheptegei wil de overstap van de baan naar de marathon maken. Dat zei de wereldrecordhouder op zowel de 5000 meter als de 10.000 meter donderdag bij de persconferentie in aanloop naar de marathon van Amsterdam.

De 29-jarige Oegandees loopt zondag in Amsterdam zijn derde marathon. In 2023 maakte hij zijn marathondebuut in Valencia (2.08,59). In maart van dit jaar liep hij in Tokio zijn persoonlijk record van 2.05,59.

"Het is een nieuwe uitdaging voor mij. Ik denk dat het een kwestie van tijd is. Op de baan duurde het ook zo'n drie jaar voordat ik op mijn best was", aldus Cheptegei over zijn toekomst op de klassieke afstand van 42,195 kilometer.

Stressfractuur

De regerend olympisch kampioen op de 10.000 meter neemt het zondag in Amsterdam onder meer op tegen de Ethiopische winnaar van vorig jaar, Tsegaye Getachew.

Olympisch kampioen en houder van het parcoursrecord Tamirat Tola meldde zich eerder af met een stressfractuur.