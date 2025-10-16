ECONOMIE
14 jaar cel en tbs voor moord op vrouw in Hardenberg

Samenleving
door anp
donderdag, 16 oktober 2025 om 14:19
ZWOLLE (ANP) - De rechtbank in Zwolle heeft donderdag de 57-jarige Hans H. uit Schoonebeek veroordeeld tot veertien jaar cel en tbs met dwangverpleging voor de moord op zijn vrouw. H. stak op 29 oktober 2024 de 53-jarige Tonnie op straat in Hardenberg dood, nadat hij haar had opgewacht. Ze had net de kinderopvang verlaten waar zij werkte.
H. reed de vrouw klem, sloeg een ruit van haar auto in en stak met een mes op haar in. Ook stak hij zichzelf. Nadat de vrouw uit de auto was gestapt en op de grond was gevallen, stak H. opnieuw op haar in en stak hij ook zichzelf nogmaals. Daarna reed hij weg, om korte tijd later weer terug te keren. Een buurtbewoner bracht hem tot staan door de voorruit van zijn auto in te slaan met een bezemsteel. Het slachtoffer bezweek onderweg naar het ziekenhuis aan haar verwondingen.
De rechtbank acht moord bewezen. H. heeft meerdere doodsbedreigingen aan haar adres geuit en heeft "concrete voorbereidingen getroffen" die erop duiden dat hij van plan was de vrouw te doden.
